2019-07-22T13:48:45+03:00
Звезды

Югра готовится к проведению Всероссийского Сабантуя

Он состоится в Нижневартовске в 2021 году
Алена Кульмухаметова
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Югра готовится к проведению Всероссийского Сабантуя. Фото с сайта администрации города НижневартовскЮгра готовится к проведению Всероссийского Сабантуя. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Ханты-Мансийском автономном округе готовятся к проведению федерального Сабантуя в 2021 году. Он пройдёт в Нижневартовске 19 июня– после празднования Дня России.

Ожидается более одной тысячи человек только от министерства культуры. Будет организован большой концерт творческих коллективов республики Татарстан, рассказал премьер-министр Татарстана Василь Шайхразиев.

Также он предложил объединить праздничные мероприятия Сабантуя с национальными праздниками коренных народов Севера, проживающих в Югре. Ожидается, что они будут проведены в пропорции 50/50.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова поручила главе Нижневартовска Василию Тихонову проанализировать гостиничные возможности и потенциал города, чтобы своевременно решить вопросы с приемом большого числа гостей и их размещением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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