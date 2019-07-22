СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-22T12:59:48+03:00

В тюрьму на 11 лет «загремел» житель Лангепаса за попытку кражи 24 миллионов рублей у югорчан Фото: Татьяна Коркина

Мужчина уже был судим за аналогичные преступления

Изменить размер текста: A A

Житель Лангепаса признан виновным в покушении на хищение денежных средств в крупном и особо крупном размерах. Ему предстоит провести в тюрьме долгих 11 лет.

По информации прокуратуры Югры, югорчанином была разработана схема, согласно которой он в течение нескольких лет давал в долг деньги местным жителям, ради того, чтобы выжать из них позже всё до копейки.

Сначала преступник, в качестве гарантии своевременного возврата займа, просил в долговых расписках указывать суммы значительно выше, чем одалживал. После возврата долга оригинал расписки оставлял у себя, потерпевшим отдавал их копии либо не возвращал.

Затем мужчина обращался в суд с исками о взыскании долга по имеющимся у него оригиналам расписок, сообщая суду ложные сведения о наличии у потерпевших долга перед ним.

Жертвами мошенника стали восемь югорчан, которым мог быть причинен ущерб на общую сумму более 24 млн. рублей.

Ранее по уголовному делу судом был постановлен оправдательный приговор, который по апелляционному представлению прокурора отменен судом ХМАО-Югры, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

В рамках нового рассмотрения дела суд первой инстанции признал мужчину виновным и так как он ранее был осужден за аналогичные преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет со штрафом один млн. рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU