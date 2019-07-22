В Когалыме вандалы разгромили остановки
На минувшей неделе остановки в Когалыме подверглись нападению хулиганов. От рук вандалов пострадали пять остановочных павильонов в разных микрорайонах города.
В городской администрации сообщили, что злоумышленники разбили стеклянное полотно на остановке «Налоговая инспекция» по улице Прибалтийская, разрисовали краской стекла и металлические части конструкций на остановочных комплексах: «Малый театр» на улице Мира, «Уралочка» на улице Дружбы Народов, 39, «Храм святой Татианы» по улице Комсомольской, по улице Молодежная, 2. Общий ущерб от действий хулиганов пока устанавливается. Заявление в полицию написано.
Отметим, это уже не первый подобный случай порчи остановочных павильонов в городе. Один такой произошел в прошлом году, злоумышленники разбили стекло на остановке в районе больницы на улице Молодежная.
Администрация Когалыма призывает жителей бережно относиться к тому, что создается в городе, в случае, если стали очевидцами правонарушений, обращаться в полицию, тел.: 02, 2-36-02.
ИСТОЧНИК KP.RU