В Когалыме вандалы разгромили остановки

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-22T12:51:50+03:00

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На минувшей неделе остановки в Когалыме подверглись нападению хулиганов. От рук вандалов пострадали пять остановочных павильонов в разных микрорайонах города.

В городской администрации сообщили, что злоумышленники разбили стеклянное полотно на остановке «Налоговая инспекция» по улице Прибалтийская, разрисовали краской стекла и металлические части конструкций на остановочных комплексах: «Малый театр» на улице Мира, «Уралочка» на улице Дружбы Народов, 39, «Храм святой Татианы» по улице Комсомольской, по улице Молодежная, 2. Общий ущерб от действий хулиганов пока устанавливается. Заявление в полицию написано.

Отметим, это уже не первый подобный случай порчи остановочных павильонов в городе. Один такой произошел в прошлом году, злоумышленники разбили стекло на остановке в районе больницы на улице Молодежная.

Администрация Когалыма призывает жителей бережно относиться к тому, что создается в городе, в случае, если стали очевидцами правонарушений, обращаться в полицию, тел.: 02, 2-36-02.

ИСТОЧНИК KP.RU