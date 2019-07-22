2019-07-22T10:59:02+03:00
Общество

В Ханты-Мансийск прибыла парусная яхта «Сибирь»

Судно повторит маршрут первооткрывателей Антарктиды
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийск прибыла парусная яхта «Сибирь». Фото с сайта правительства ЮгрыВ Ханты-Мансийск прибыла парусная яхта «Сибирь». Фото с сайта правительства Югры
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В столице Югры команде торжественно вручен флаг города для установки на полярной станции Беллинсгаузен. Яхта «Сибирь» зашла накануне в Ханты-Мансийск.

Напомним, экипаж Русского географического общества в рамках кругосветной экспедиции стартовал 7 июля из Омска в Антарктиду и обратно. Путешествие завершится в октября 2020 года.

Яхта повторит маршрут первооткрывателей Антарктиды. Фото с сайта правительства Югры

Яхта повторит маршрут первооткрывателей Антарктиды. Фото с сайта правительства Югры

Яхта повторит маршрут первооткрывателей Антарктиды — путь пролегает через 21 порт России и 35 портов иностранных государств. Международный проект, получивший президентский грант, приурочен к 200-летию открытия южного континента.

Путешествие завершится в октября 2020 года. Фото с сайта правительства Югры

Путешествие завершится в октября 2020 года. Фото с сайта правительства Югры

На протяжении всего пути на яхте будет находиться четыре члена экипажа — Сергей Щербаков, Владимир Заздравных и два матроса Александр Азаров и Сергей Лебединский. В пути к членам команды присоединятся волонтеры. Любой желающий со всей России мог стать частью экспедиции. Всего поступило около 80 заявок, отбор прошли 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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