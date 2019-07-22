В Ханты-Мансийск прибыла парусная яхта «Сибирь»
В столице Югры команде торжественно вручен флаг города для установки на полярной станции Беллинсгаузен. Яхта «Сибирь» зашла накануне в Ханты-Мансийск.
Напомним, экипаж Русского географического общества в рамках кругосветной экспедиции стартовал 7 июля из Омска в Антарктиду и обратно. Путешествие завершится в октября 2020 года.
Яхта повторит маршрут первооткрывателей Антарктиды. Фото с сайта правительства Югры
Яхта повторит маршрут первооткрывателей Антарктиды — путь пролегает через 21 порт России и 35 портов иностранных государств. Международный проект, получивший президентский грант, приурочен к 200-летию открытия южного континента.
Путешествие завершится в октября 2020 года. Фото с сайта правительства Югры
На протяжении всего пути на яхте будет находиться четыре члена экипажа — Сергей Щербаков, Владимир Заздравных и два матроса Александр Азаров и Сергей Лебединский. В пути к членам команды присоединятся волонтеры. Любой желающий со всей России мог стать частью экспедиции. Всего поступило около 80 заявок, отбор прошли 21 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU