2019-07-22T10:01:09+03:00
Происшествия

Югорчанка обокрала хозяйку магазина

Женщина написала заявление в полицию
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка обокрала хозяйку магазинаЮгорчанка обокрала хозяйку магазинаФото: Татьяна Коркина
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Жительница Ханты-Мансийска незаметно умыкнула более 50 тысяч рублей, находясь в магазине. Хозяйка магазина обратилась в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в окружной столице сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже денег 32-летняя женщина, которая, находясь в торговом зале магазина, похитила 56 000 рублей, принадлежащие владелице торговой точки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 118 преступлений, раскрыто 85, из них: грабеж, разбой, убийство, два случая мошеннических действий, 13 краж и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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