Югорчанка обокрала хозяйку магазина
Жительница Ханты-Мансийска незаметно умыкнула более 50 тысяч рублей, находясь в магазине. Хозяйка магазина обратилась в полицию.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в окружной столице сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже денег 32-летняя женщина, которая, находясь в торговом зале магазина, похитила 56 000 рублей, принадлежащие владелице торговой точки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 118 преступлений, раскрыто 85, из них: грабеж, разбой, убийство, два случая мошеннических действий, 13 краж и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU