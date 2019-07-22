2019-07-22T09:54:14+03:00
Общество

В Сургут из Таджикистана вместе с абрикосами и черешней прибыл паразит

Вся продукция была уничтожена
Алена Кульмухаметова
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В Сургут из Таджикистана вместе с абрикосами и черешней прибыл паразит. Фото с сайта РоссельхознадзораВ Сургут из Таджикистана вместе с абрикосами и черешней прибыл паразит. Фото с сайта Россельхознадзора
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Абрикосы, черешня, специи зира, орехи и сухофрукты из жаркого Таджикистана были уничтожены по заявлению южных гостей в Сургуте.

По информации управления Россельхознадзора ХМАО, в пунктах пропуска через государственную границу в июле текущего года специалисты в аэропорту Сургута выявили у пассажиров, прибывших рейсом из Таджикистана, вместе с продукцией паразита. Им оказалась повилика полевая в специях зира. Продукция по заявлению собственников уничтожена. В отношении владельцев возбуждены дела об административных правонарушениях за ввоз подкарантинной продукции.

Добавим, что повилика– однолетний стеблевой паразит, карантинный сорняк. С помощью присосок, которые образуются в местах соприкосновения со своей жертвой, повилика обвивает стебель растения-хозяина, присасывается к нему и глубоко внедряется специальными выростами-гаусториями, и в результате хозяин погибает. Паразитируя на растениях, повилика быстро распространяется, завоевывая большие территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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