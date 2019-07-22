2019-07-22T09:39:22+03:00
Происшествия

В Нижневартовске ночью пьяный водитель «Лады» врезался в припаркованную «Тойоту»

Обошлось без погибших и пострадавших
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске ночью пьяный водитель «Лады» врезался в припаркованную «Тойоту». Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске ночью пьяный водитель «Лады» врезался в припаркованную «Тойоту». Фото с сайта pixabay.com
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За минувшую неделю, на территории города Нижневартовска зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей.

По данным Госавтоинспекции города, 18 июля в 2 часа 17 минут пьяный водитель, за рулём «Лады», двигаясь по внутри дворовому проезду, в районе дома 41А улицы Рабочая в Нижневартовске, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «Тойота».

На следующий день около 19 часов 30 минут в районе дома 35 по улице Нефтяников, водитель, находясь в аналогичном состоянии, допустил наезд на бордюрный камень. В данных дорожно-транспортных происшествиях - люди не пострадали.

Всего за неделю выявлено и привлечено к ответственности 20 жителей города, их них четверо сели «за руль нетрезвыми, не имея водительского удостоверения, а в отношении еще четырех водителей материалы нарушения направлены для возбуждения уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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