СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-22T09:31:30+03:00

За выходные жители Югры перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги

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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 17 дистанционных преступлений. Жители Урая, Нягани, Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Белоярского района, Югорска, Пыть-Яха, Когалыма перевели мошенникам более 1300000 рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги.

Так, неизвестный, представившись сотрудником отделения «кэшбек сервиса» Центробанка, похитил у 64-летнего жителя Урая более 36 тысяч рублей.

Жительница Нягани перевела неизвестному более 170 тысяч рублей, желая получить кредит от «Реверанс Банка».

Также югорчане становились жертвами мошенников на сайтах объявлений, в интернет-магазинах и социальных сетях.

Варточвчанка, желая заменить регистрационные номера на служебных автомобилях, лишилась 12 тысяч рублей.

24-летний сургутянин перевел злоумышленникам 15000 рублей за покупку сотового телефона, объявление о продаже которого нашел на сайте бесплатных объявлений.

В Нижневартовске 61-летний местный житель лишился 25 тысяч рублей при оплате бронирования отеля на сайте «booking.com» в городе Амстердам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU