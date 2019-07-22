За выходные жители Югры перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей
За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 17 дистанционных преступлений. Жители Урая, Нягани, Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Белоярского района, Югорска, Пыть-Яха, Когалыма перевели мошенникам более 1300000 рублей.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги.
Так, неизвестный, представившись сотрудником отделения «кэшбек сервиса» Центробанка, похитил у 64-летнего жителя Урая более 36 тысяч рублей.
Жительница Нягани перевела неизвестному более 170 тысяч рублей, желая получить кредит от «Реверанс Банка».
Также югорчане становились жертвами мошенников на сайтах объявлений, в интернет-магазинах и социальных сетях.
Варточвчанка, желая заменить регистрационные номера на служебных автомобилях, лишилась 12 тысяч рублей.
24-летний сургутянин перевел злоумышленникам 15000 рублей за покупку сотового телефона, объявление о продаже которого нашел на сайте бесплатных объявлений.
В Нижневартовске 61-летний местный житель лишился 25 тысяч рублей при оплате бронирования отеля на сайте «booking.com» в городе Амстердам.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU