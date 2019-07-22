СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-22T08:51:40+03:00

В Ханты-Мансийском районе в лоб столкнулись «ВАЗ-2114» и «Хендай Акцент». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры Фото: Татьяна Коркина

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Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими произошло 19 июля в Ханты-Мансийском районе. В лоб столкнулись две легковушки.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16:15 на 69 километре автодороги «Югра» 35-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», выехал на встречку, где совершил столкновение с автомобилем «Хендай Акцент». В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано 47 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 19 – за отказ от медицинского освидетельствования и 15 – за повторное управление с признаками опьянения. 90 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU