2019-07-22T08:51:40+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийском районе в лоб столкнулись «ВАЗ-2114» и «Хендай Акцент»

Оба водителя получили травмы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийском районе в лоб столкнулись «ВАЗ-2114» и «Хендай Акцент». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийском районе в лоб столкнулись «ВАЗ-2114» и «Хендай Акцент». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими произошло 19 июля в Ханты-Мансийском районе. В лоб столкнулись две легковушки.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 16:15 на 69 километре автодороги «Югра» 35-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», выехал на встречку, где совершил столкновение с автомобилем «Хендай Акцент». В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано 47 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 19 – за отказ от медицинского освидетельствования и 15 – за повторное управление с признаками опьянения. 90 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тюрьму на 11 лет «загремел» житель Лангепаса за попытку кражи 24 миллионов рублей у югорчан
В Когалыме вандалы разгромили остановки
Ещё одна аптека Сургута оштрафована за торговлю наркотическими лекарствами
В Ханты-Мансийск прибыла парусная яхта «Сибирь»
В Нижневартовске задержаны трое молодых наркодилеров
В МЧС объяснили причину смога и запаха гари над городами Югры
Югорчанка обокрала хозяйку магазина
В Сургут из Таджикистана вместе с абрикосами и черешней прибыл паразит
В Нижневартовске ночью пьяный водитель «Лады» врезался в припаркованную «Тойоту»
За выходные жители Югры перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей
В Сургуте дружинники запрещают отдыхающим купаться в парке за Саймой
В Нягани уголовник украл сломанный телевизор
В Югре ужесточены требования к пассажирским перевозкам
Шесть лет «строгача» получили двое жителей Нижневартовска за дерзкое похищение мужчины
Парковка или детская площадка: жильцы одного из дворов Нижневартовска устроили баталии
Сургутянина обокрали пока он купался
Глубокой ночью в Нижневартовске горело здание администрации
Четыре мигранта незаконно прописались в Мегионе
Погода в Югре 21 июля: жара, грозы и ливни
Замгубернатора Югры осмотрел производственные мощности колонии Сургута
На украшение набережной в Сургуте потратят 400 баллончиков с краской