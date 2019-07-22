В Нягани уголовник украл сломанный телевизор

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-22T08:00:59+03:00

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Не удержался и похитил, находящийся на ремонте чужой телевизор, имеющий проблемы с законом житель Нягани. Воспользоваться техникой он не успел.

По ифнормации УМВД по ХМАО-Югре, в Нягани установлен подозреваемый в краже 48-летний мужчина. Из помещения по ремонту техники он похитил телевизор стоимостью 20 000 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении похитителя сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 11 ранее зарегистрированных преступлений: 10 краж и незаконное проникновение в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU