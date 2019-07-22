Шесть лет «строгача» получили двое жителей Нижневартовска за дерзкое похищение мужчины

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-22T09:01:27+03:00

Шесть лет «строгача» получили двое жителей Нижневартовска за дерзкое похищение знакомого. Фото с сайта pixabay.com

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Жуткие моменты пережил житель Нижневартовска в январе текущего года. Двое его знакомых насильно вывезли его на опустевшие дачи, где угрожали расправой.

Накануне нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям. Они признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Согласно материалам дела, в январе 2019 года к жителю Нижневартовска – одному из подсудимых - обратилась знакомая, которая сообщила о произошедшем несколько дней назад конфликте с подругой, в ходе которого она была избита. При этом, со слов девушки, в конфликте принимал участие муж подруги, который подстрекал их к драке.

Через несколько дней молодой человек и его друг подъехали к дому потерпевшего и силой затолкали потерпевшего в автомобиль. Затем под предлогом разговора и увезли в одно из садово-огороднических товариществ, где, связав руки скотчем, выстрели в его сторону из сигнального револьвера.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил одному осужденному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, второму - 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Причины столько дерзкого похищения не известны.

Суд также взыскал с осужденных в пользу потерпевшего 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU