Парковка или детская площадка: жильцы одного из дворов Нижневартовска устроили баталии

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-21T14:25:01+03:00

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В первом микрорайоне города Нижневартовск продолжается «Марафон благоустройства». Перезагрузка первого микрорайона началась гораздо раньше официального старта работ. Управляющие компании еще весной опрашивали жильцов, а после проводили общие собрания с самыми активными собственниками, составляли планы благоустройства, формировали проекты реконструкции дворов.

Только жильцы отдельно взятого дома по законодательству могут решить, где сделать парковку или куда перенести детскую площадку.

Ранее марафон состоялся во втором и пятом микрорайонах, где опыт показал, что некоторые вопросы по благоустройству возникают у жителей в период проведения работ. Часто причиной несогласованности становится неактивность собственников. Так произошло у жильцов домов по улице Омской - 6-А и 2-Б, а также по проспекту Победы, 11-А и проспекту Победы, 13-А. Камнем преткновения стала территория перед домом 6-А по улице Омской. Жильцы дома, к которому относится площадка, решили сделать на пустыре стоянку для машин. Жители рядом стоящих домов с таким подходом не согласны. Но юридически решать судьбу пустующей территории могут только собственники дома, к которому она отнесена.

- Сейчас мы будем выглядывать в окно и смотреть на машины. Во дворе этих домов проживает много детей. Придется отправлять их гулять в другой двор, - рассказала одна из жительниц микрорайона главе города.

- Мы проводили собрание со всеми жильцами нашего дома. Эта территория относится к нашему дому. Посчитали нужным сделать парковку, машинам негде стоять. А рядом у нас будет спортивная площадка для жителей постарше. Будем проводить там занятия, - сказала другая собственница.

По словам руководителя муниципалитета, «Марафон благоустройства» в Нижневартовске задумывался как проект, который не только создаст комфорт и уют в микрорайонах, но и поможет сформировать атмосферу дружелюбия между соседями.

ИСТОЧНИК KP.RU