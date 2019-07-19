Ради быстрого заработка сургутянин совершил серию краж

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-19T10:23:37+03:00

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В отношении 27-летнего жителя Сургута сотрудниками полиции возбуждено несколько уголовных дел по статье «Кража».

Напомним, в конце мая мужчина был задержан за кражу игровой консоли стоимостью 17 тысяч рублей из служебного помещения одного из городских баров.

В начале июня в городскую дежурную часть поступило сообщение от сотрудников одного из сетевых магазинов по продаже техники, что с прилавка был похищен ноутбук стоимостью более 43 тысяч рублей. При просмотре видео с камер наблюдения полицейские установили и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался этот же сургутянин, что украл консоль. Мужчина свою вину не отрицал и был доставлен в отдел полиции.

В этот же день во время разбирательства в полицию Сургута из другого популярного магазина по продаже техники поступило аналогичное заявление. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что хищение было совершенно днем ранее. Также установлена причастность ранее задержанного сургутянина к совершению данного преступления.

Злоумышленник пояснил, что он не работает и хотел быстрого и легкого заработка, украденные вещи продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU