СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-19T06:56:53+03:00

Югорчанка пойдёт под суд за прописку в своей квартире россиянина Фото: Татьяна Коркина

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В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские продолжают фиксировать нарушения в сфере миграционного законодательства.

Так, во время рейда сотрудниками полиции установлено, что 43-летняя жительница города Урай прописала в своей квартире гражданина РФ по месту, заведомо зная, что он там проживать не будет.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать об известных вам фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по номеру телефона: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU