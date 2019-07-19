2019-07-19T06:50:50+03:00
Общество

Погода в Югре 19 июля: жарко и грозы

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 19 июля: жарко и грозыПогода в Югре 19 июля: жарко и грозыФото: Татьяна Коркина
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В пятницу 19 июля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшой и умеренный дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+28 градусов, по северо-западу +17,+22 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+26 градусов.

В Сургуте с утра солнечная погода. После обеда переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +26 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, восточный, юго-восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24, +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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