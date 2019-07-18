2019-07-18T15:59:47+03:00
Общество

Турист из Китая на байдарке сплавляется по Оби от Ханты-Мансийска до Салехарда

Он путешествует совсем один
Алена Кульмухаметова
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Турист из Китая на байдарке сплавляется по Оби от Ханты-Мансийска до Салехарда. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреТурист из Китая на байдарке сплавляется по Оби от Ханты-Мансийска до Салехарда. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
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На одноместной весельной байдарке по Оби вышел гражданин КНР из Ханты-Мансийска еще 9 июля. Вечером 17 июля не доходя три км. до районного центра п.г.т. Октябрьское остановился ночевать на берегу реки, таким образом за девять дней пройдя по Иртышу и Оби 275 км.

По информации ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, 41 летний гражданин Китая Ноu Zhili в 2018 году начал свой путь в истоках Черного Иртыша на территории КНР и пройдя по Иртышу Казахстан, Российскую территорию 23 сентября дошел до слияния Оби и Иртыша. Осенью 2018 года оставив свое снаряжение на зиму в городе Ханты- Мансийск уехал домой, а в этом году прибыв самолетом из Китая, проверил свою лодку, оборудование и продолжил свой путь на север. Так он планирует до конца осуществить свою мечту задуманную еще в 2014 году, пройти Иртыш, Часть Оби и выйти в Обскую губу.

Инспекторы Октябрьского отделения ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре побеседовали с ним, узнали о состоянии лодки и снаряжения, расспросили о проблемах в пути. Ноu Zhili здоров, находится в позитивном настроении, у него складываются хорошие впечатления об увиденном во время пути. На вопрос о проблемах сказал одно - сильно мучают комары. Следующую остановку на отдых Ноu Zhili планирует сделать в районе н.п. Шеркалы спустившись за день на 40 км. вниз по течению Оби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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