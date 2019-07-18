СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-18T15:24:42+03:00

Советчанин всего за две недели дважды попался пьяным за рулём авто. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в районе дома 6 по улице Губкина в городе Советский за нарушение правил дорожного движения автоинспекторами был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением 38-летнего местного жителя.

Выяснилось, что водитель был сильно пьян, при этом мужчина согласился пройти медосвидетельствование. Ранее, 28 июня 2019 года приговором Советского районного суда мужчина был признан виновным за совершение аналогичного преступления и подвергнут административному штрафу в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Любителю пьяной езды грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU