2019-07-18T15:01:04+03:00
Общество

На дорогах Югры автоинспекторы проверяют пассажирский транспорт

Мероприятие направлены на безопасность дорожного движения
Алена Кульмухаметова
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На дорогах Югры автоинспекторы проверяют пассажирский транспорт. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыНа дорогах Югры автоинспекторы проверяют пассажирский транспорт. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Легальность пассажирских перевозок проверяют автоинспекторы на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа.

Так, сотрудники Госавтоинспекции города Лангепас провели проверки транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Особое внимание при проведении мероприятий обращается на легальность деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов перевозки с властями, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами и в течение всего времени работы по оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров.

Автоинспекторы напомнили водителям автобусов и микроавтобусов о недопустимости нарушения правил дорожного движения, подчеркнув, что водитель в ответе за жизнь и здоровье своих пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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