СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-18T14:49:16+03:00

Сургутянин угнал у молодого парня мотоцикл. Фото с сайта pixabay.com

Мужчина был судим за наркотики

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В дежурную часть полиции Сургута обратился 18-летний сургутянин и заявил об угоне мотоцикла стоимостью 120 тысяч рублей.

Полицейским юноша рассказал, что мотоцикл был припаркован возле подъезда дома, где проживает потерпевший. Утром 11 июля кто-то украл транспорт и скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники определили местонахождение мотоцикла, за которым установили наблюдение. Спустя время за мототранспортом вернулся злоумышленник. Им оказался 25-летний житель города, который ранее неоднократно попадал в поле зрение правоохранителей, а также был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Задержанный пояснил, что заметил мотоцикл, который несколько дней находился без присмотра. Укатил его, спрятал и хотел им пользоваться в будущем.

Стоит отметить, что подозреваемый был неоднократно привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, управляя картингом, на котором ранее передвигался по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU