2019-07-18T14:40:23+03:00
Общество

В Сургуте с диагнозом ВИЧ зарегистрировано более пяти с половиной тысяч человек

Большинство заболевших – молодые мужчины
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте с диагнозом ВИЧ зарегистрировано более пяти с половиной тысяч человек. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте с диагнозом ВИЧ зарегистрировано более пяти с половиной тысяч человек. Фото с сайта администрации города Сургут
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Первый в округе аутрич-офис по профилактике ВИЧ открылся месяц назад в Сургуте. Здесь можно анонимно и бесплатно пройти не инвазивное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. На данный момент такой возможностью воспользовались 68 сургутян.

По информации филиала «Центра СПИД», на 1 июня 2019 года количество инфицирования ВИЧ в Сургуте составляет более пяти с половиной тысяч человек. Большинство из них – мужчины. Однако число женщин, инфицированных ВИЧ, также неуклонно растет. Примерно в 67% случаев основным путем передачи инфекции является половой контакт.

- Ранее считалось, что ВИЧ-инфекция имеется только у людей, ведущих асоциальный образ жизни. Но, как показывает практика, основной процент ВИЧ-инфицированных приходится на возраст от 20 до 39 лет. Немногие знают, что особенностью этого заболевания является отсутствие специфических симптомов и невозможность его диагностирования по внешним признакам. Поэтому, если вы решили пройти данную манипуляцию, то это говорит только о том, что вы заботитесь о своем здоровье. Тем более, что это можно сделать бесплатно и анонимно, — отметила психолог филиала «Центра СПИД» Татьяна Мойсиюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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