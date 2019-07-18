2019-07-18T14:32:59+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске вернули лицензию центру зимних видов спорта

Стрельбище вновь будет открыто
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске вернули лицензию центру зимних видов спорта. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Ханты-Мансийске вернули лицензию центру зимних видов спорта. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Накануне Центру зимних видов спорта имени Филипенко вернули лицензию на использование биатлонного стрельбища.

Как сообщает Союз биатлонистов России, на совместном заседании, в котором приняли участие представители Росгвардии и СБР, удалось прийти к единому решению проблемы использования биатлонных стрельбищ на стадионах, расположенных в черте города.

Напомним, ранее Росгвардия отозвала лицензию у хантымансийского стадиона на основе действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих оборот оружия, что и привело к закрытию стрельбища Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Также с трудностям столкнулись биатлонные центры в Тюменской области, Красноярске и Ижевске.

После совещания принято решение, что стрельбище биатлонного стадиона в Ханты-Мансийске будет открыто.

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время вступит в силу новая редакция правил о порядке использования стрелковых объектов, которая позволит избежать подобных проблем, сообщает «ЮграМегаспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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