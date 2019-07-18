Пенсионерка из Лянтора нарушила планы мошенника

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-18T14:01:44+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района позвонила жительница Лянтора и сообщила, что ей на телефон позвонили мошенники.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сказал, что с банковской карты женщины пытаются несанкционированно снять денежные средства, и для пресечения кражи попросил ее продиктовать все данные банковской карты. Югорчанка сразу поняла, что ее пытаются обмануть и сообщила собеседнику, что она в курсе его преступного замысла, после чего звонивший разговор прервал.

О способах мошенничеств и методах предотвращения женщина узнала от участкового, который приходил к ней накануне и рассказал всю актуальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU