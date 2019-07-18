В конце июля на Югру обрушатся грозовые дожди

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-18T13:44:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали, каким будет конец июля в Ханты-Мансийском автономном округе. Как оказалось, югорчанам придётся носить с собой зонты: ожидаются ливни, сопровождаемые грозой и усилением ветра.

По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», опасных явлений погоды в предстоящем периоде не ожидается. С 18 июля по 24 июля в Югре ожидается теплая погода с дождями и грозами. При грозе возможно усиление ветра в порывах до 13-19 метров в секунду. Преобладающая температура воздуха - ночью +13,+18 градусов, днём +21,+26 градусов, на юге и востоке до +28 градусов.

Опасных гидрологических явлений и связанных с ними угроз безопасности жизнедеятельности не прогнозируется.

Гидрологический режим на основных реках округа будет характеризоваться понижением уровней воды. Ожидается полное освобождение пойм от воды.

ИСТОЧНИК KP.RU