Больного туберкулёзом жителя Лангепаса насильно отправили лечиться

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-18T13:26:15+03:00

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Судебные приставы Лангепаса насильно отправили местного жителя на госпитализацию в противотуберкулезный диспансер.

Как сообщили в УФССП по ХМАО-Югре, городским судом было вынесено решение о направлении его на принудительную госпитализацию в «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер».

Ранее требования о необходимости незамедлительной госпитализации югорчанин проигнорировал, отказываясь от обязательного обследования и лечения.

Упрямца на специальном автомобиле, предназначенном для перевозки больных с открытой формой туберкулеза, совместно медиками приставы доставили мужчину в туберкулезный диспансер, расположенный в городе Нижневартовске.

Сейчас югорчанин находится под пристальным вниманием врачей и ему предстоит пройти длительный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU