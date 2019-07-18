2019-07-18T13:26:15+03:00
Общество

Больного туберкулёзом жителя Лангепаса насильно отправили лечиться

Мужчина представлял опасность для окружающих
Алена Кульмухаметова
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Больного туберкулёзом жителя Лангепаса насильно отправили лечиться. Фото с сайта pixabay.comБольного туберкулёзом жителя Лангепаса насильно отправили лечиться. Фото с сайта pixabay.com
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Судебные приставы Лангепаса насильно отправили местного жителя на госпитализацию в противотуберкулезный диспансер.

Как сообщили в УФССП по ХМАО-Югре, городским судом было вынесено решение о направлении его на принудительную госпитализацию в «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер».

Ранее требования о необходимости незамедлительной госпитализации югорчанин проигнорировал, отказываясь от обязательного обследования и лечения.

Упрямца на специальном автомобиле, предназначенном для перевозки больных с открытой формой туберкулеза, совместно медиками приставы доставили мужчину в туберкулезный диспансер, расположенный в городе Нижневартовске.

Сейчас югорчанин находится под пристальным вниманием врачей и ему предстоит пройти длительный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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