Больного туберкулёзом жителя Лангепаса насильно отправили лечиться
Судебные приставы Лангепаса насильно отправили местного жителя на госпитализацию в противотуберкулезный диспансер.
Как сообщили в УФССП по ХМАО-Югре, городским судом было вынесено решение о направлении его на принудительную госпитализацию в «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер».
Ранее требования о необходимости незамедлительной госпитализации югорчанин проигнорировал, отказываясь от обязательного обследования и лечения.
Упрямца на специальном автомобиле, предназначенном для перевозки больных с открытой формой туберкулеза, совместно медиками приставы доставили мужчину в туберкулезный диспансер, расположенный в городе Нижневартовске.
Сейчас югорчанин находится под пристальным вниманием врачей и ему предстоит пройти длительный курс лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU