2019-07-18T13:01:08+03:00
Происшествия

В Урае 18-летний парень на угнанной «шестёрке» попал в ДТП

Он просто хотел покататься по городу
Алена Кульмухаметова
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В Урае 18-летний парень на угнанной «шестёрке» попал в ДТПВ Урае 18-летний парень на угнанной «шестёрке» попал в ДТПФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Урая поступило сообщение от жителя города.

Он рассказал, что от его дома во втором микрорайоне был угнан автомобиль «ВАЗ-21063». Пропажу машины мужчина заметил утром и сразу обратился в полицию.

Оперативники по горячим следам установили угонщика. Им оказался 18-летний местный житель, который уже был ранее судим за совершение аналогичных преступлений.

Как пояснил подозреваемый, он решил угнать автомобиль, чтобы покататься по городу. Отметим, что автомобиль не оборудован противоугонной сигнализацией, был открыт и ключи находились в замке зажигания.

Двигаясь на похищенной «шестёрке» подозреваемый не справился с управлением и врезался в гараж, расположенный в одном из СОНТ города, при этом разбиллобовое стекло и переднюю часть машины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Подозреваемый задержан, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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