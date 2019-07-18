Житель Югры получил тяжёлую травму на отдыхе в Тунисе

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-18T12:46:18+03:00

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Долгожданный отдых для семьи Воробьёвых из городского посёлка Зеленоборск Советского района Югры обернулся неприятностями.

Во время отпуска глава семьи Александр получил тяжелую травму – перелом позвоночника и оказался прикован к постели. Вместе с ним там находится его жена Неля и дети 12 и 4 лет.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» Неля рассказала, семья отдыхала на острове Джерба в Тунисе. Её муж получил травму на водном аттракционе. Скатываясь с горки, мужчина сильно ударился и получил перелом. Мужчину доставили в больницу, сделали операцию, но он обездвижен и ему срочно требуется лечение и реабилитация в московской клинике. Александр не транспортабелен. Для него необходимо организовать авиаспецрейс, который стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. Больше половины необходимой суммы женщине удалось собрать, но нужны ещё 1,5 миллиона рублей.

Сейчас Неля организовала сбор средств для помощи её мужу. Более подробно о ситуации можно узнать из материала «комсомолки».

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ИСТОЧНИК KP.RU