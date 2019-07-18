СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-18T12:33:56+03:00

Иностранка вышла замуж за жителя Югры ради гражданства. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура города Белоярский выявила факт заключения жителем Ханты-Мансийского автономного округа фиктивного брака с иностранкой.

По информации окружного ведомства, было установлено, что совместно супруги никогда не проживали, общих детей не имеют, совместного хозяйства не вели.

Заключение брака было необходимо женщине для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Поскольку брак между парой заключен без намерения создать семью, прокурор города обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным.

Суд рассмотрел заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU