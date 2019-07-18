СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-18T12:02:22+03:00

В выходные Ханты-Мансийск посетят участники кругосветной парусной экспедиции. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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С 20 по 21 июля в Ханты-Мансийск на парусной яхте «Сибирь» прибудут участники кругосветной парусной экспедиции.

По информации администрации окружной столицы Югры, стартовала она из Омска, и ее маршрут проходит по Северным морям России и странам Европы, Северной и Южной Америки в Антарктиду. На российской полярной станции Беллинсгаузен экипаж примет участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 200-летию открытия Антарктиды.

В ходе экспедиции яхта «Сибирь» посетит 56 портов российских и иностранных портов, где будут организованы встречи с общественностью.

Стоянка яхты в столице Югры продлится около суток. Планируется, что в это время состоится тождественная передача экипажу флага «Ханты-Мансийска» для его установки на территории полярной станции Беллинсгаузен.

Отметим, что морской поход организован Русским географическим обществом и Фондом «Сибирские парусные экспедиции», при содействии МИД России и Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU