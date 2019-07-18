Жители Югры за минувшие сутки перевели мошенникам 200 тысяч рублей
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Сургута, Мегиона и Березовского района перевели мошенникам более 200 тысяч рублей.
По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги.
Так, две жительницы Нижневартовска 45 и 46 лет, желая получить бонусы «Спасибо» от Сбербанка, лишились в общей сложности более 30 тысяч рублей.
У 40-летней сургутянки и 60-летней жительницы Мегиона мошенники похитили порядка 17 тысяч рублей под предлогом оформления кредита.
Также, неизвестные похитили 93 тысячи рублей у жительницы Нижневартовска, которая хотела продать велосипед на сайте бесплатных объявлений.
Полиция предпринимает меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU