СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-18T11:51:37+03:00

В Урае хозяину дома запретили стройку на две недели из–за мигранта. Фото с сайта УФССП по ХМАО-Югре

Каждый день объект будут проверять

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В Урае судебные приставы приостановили работы по строительству частного жилого дома на земельном участке.

По информации УФССП, в Урае к судебным приставам поступил исполнительный документ об обязании местного жителя приостановить строительство жилого дома сроком на 14 суток.

Индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством частных домов, нанял на работу гражданина Кыргызской Республики, не имеющего специального на это разрешения.

Судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство и выехал на строительный объект. Деятельность стройки была приостановлена.

До истечения срока, определенного судом, сотрудник службы ежедневно осуществляет проверку исполнения решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU