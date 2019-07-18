СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-18T11:38:29+03:00

В Ханты-Мансийске на берегу Иртыша запланирована большая экологическая уборка. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Горожане для проведения санитарных мероприятий могут выбрать любой из предложенных участков

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В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в окружной столице Югры пройдет экологическая акция по уборке береговой линии Иртыша. Мероприятие состоится трижды – 19 июля, 4 и 30 августа.

По словам организаторов, присоединиться к субботнику могут все желающие – студенты, семьи, члены добровольческих организаций, представители бизнеса, трудовые коллективы.

Для удобства за трудовыми коллективами закреплены территории для очистки береговой линии. Остальные горожане для проведения санитарных мероприятий могут выбрать любой из предложенных участков.

Всего в окружном центре определено более десятка мест уборки в следующих точках прибрежной полосы, протяженностью более 6 км береговой полосы вокруг города: ул. Заводская, Ермака (район лодочной станции), протока «Горная» возле ул. Индустриальной (мост АБЗ), ул. Восточная Объездная (от базы ВНСС до ул. Мира), пер. Геофизиков (протока Горная), ул. Индустриальная,15, а также по всему отрезку улицы Объездной (район АО «Рыбокомбинат»; напротив Ледового дворца, Арены Югра, моста «Красный дракон», причала, ул. Конева, протоки Малая Неулева).

Отметим, мешки с мусором, который будет собран во время уборки, решено вывезти силами муниципалитета. Для этого участникам акции нужно позвонить по телефону 32-33-92, и назвать точное место их расположения.

ИСТОЧНИК KP.RU