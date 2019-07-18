2019-07-18T09:57:17+03:00
Происшествия

Югорчанка пришла в банк за кредитом с поддельным паспортом

В документе заменены несколько страниц
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка пришла в банк за кредитом с поддельным паспортом. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанка пришла в банк за кредитом с поддельным паспортом. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило заявление от представителя отдела безопасности одного из кредитных учреждений города. Мужчина сообщил, что к ним обратилась 49-летняя жительница Нефтеюганского района для получения кредита. Однако специалисты поставили под сомнение подлинность документа, удостоверяющего ее личность.

Паспорт был изъят на исследование. Специалисты установили, что документ является поддельным и имеет признаки изменения в виде замены нескольких страниц.

- В отношении жительницы Нефтеюганского района возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Женщине грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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