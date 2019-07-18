В Нижневартовске вновь меняется маршрут движения автобусов по улице Интернациональная
В связи с ремонтными работами по улице Интернациональной 18 июля изменилась схема движения общественного транспорта.
Так, по данным департамента ЖКХ города Нижневратовск, автобусы поедут по следующим маршрутам:
- №12: ул. Мира – ул. Ханты-Мансийская – ул. Интернациональная и далее - по маршруту (в прямом направлении);
- №13: п. МЖК – ул. Интернациональная – ул. Чапаева – ул. Мира и далее - по маршруту (в прямом направлении);
- №13к: ул. Интернациональная – ул. Чапаева – ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Ханты-Мансийская и далее - по маршруту (в прямом направлении);
- №21: ул. Чапаева – ул. Мира – ул. Ханты-Мансийская – ул. Профсоюзная – ул. Героев Самотлора – ул. Мира и далее - по маршруту (в прямом направлении);
- №32: ул. Интернациональная – ул. Чапаева – ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Ханты-Мансийская и далее - по маршруту (в прямом направлении).
Кроме того, из-за ремонта по улице Пермской полное перекрытие участка дороги в створе улиц Мира – Интернациональная.
Жителям города рекомендовано учитывать это и заранее планировать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU