2019-07-18T09:24:02+03:00
Общество

В Нижневартовске вновь меняется маршрут движения автобусов по улице Интернациональная

Горожане продолжают испытывать неудобства
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске вновь меняется маршрут движения автобусов по улице Интернациональная. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске вновь меняется маршрут движения автобусов по улице Интернациональная. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В связи с ремонтными работами по улице Интернациональной 18 июля изменилась схема движения общественного транспорта.

Так, по данным департамента ЖКХ города Нижневратовск, автобусы поедут по следующим маршрутам:

- №12: ул. Мира – ул. Ханты-Мансийская – ул. Интернациональная и далее - по маршруту (в прямом направлении);

- №13: п. МЖК – ул. Интернациональная – ул. Чапаева – ул. Мира и далее - по маршруту (в прямом направлении);

- №13к: ул. Интернациональная – ул. Чапаева – ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Ханты-Мансийская и далее - по маршруту (в прямом направлении);

- №21: ул. Чапаева – ул. Мира – ул. Ханты-Мансийская – ул. Профсоюзная – ул. Героев Самотлора – ул. Мира и далее - по маршруту (в прямом направлении);

- №32: ул. Интернациональная – ул. Чапаева – ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Ханты-Мансийская и далее - по маршруту (в прямом направлении).

Кроме того, из-за ремонта по улице Пермской полное перекрытие участка дороги в створе улиц Мира – Интернациональная.

Жителям города рекомендовано учитывать это и заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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