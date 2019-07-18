Жительницу Пыть-Яха будут судить за гостеприимство

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-18T08:56:22+03:00

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Зарегистрировала в своей квартире троих иностранцев и стала уголовницей жительница города Пыть-Ях. Выяснилось, что мигранты проживали вовсе по другому адресу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, правоохранителями Пыть-Яха возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая осуществила фиктивную постановку на учет трех иностранных граждан. При этом намерения предоставить им жилое помещение для проживания и пребывания у неё не было. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений, раскрыто 33, из них: угон, две кражи и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU