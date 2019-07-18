В Ханты-Мансийске пройдёт спортивный праздник «Сибирское здоровье»

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-18T08:00:25+03:00

Все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО

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В окружной столице Югры на стадионе «Югра-Атлетикс» пройдут соревнования между горожанами по восьми видам спорта: мини-футбол, эстафета, стритбол, кросс, шахматы, гиревой спорт, армрестлинг, дартс. Мероприятие проходит под названием «Сибирское здоровье».

По информации организаторов, впервые в этом году на мероприятии все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, для чего на площадке будут работать специалисты по ГТО.

Для болельщиков будет организована специальная лаундж-зона где посетители праздника смогут бесплатно подкрепиться фруктами и выпить освежающего лимонада, а дети – полакомиться мороженым.

Напомним, праздник «Сибирское здоровье» ежегодно проходит в окружном центре с 2013 года в формате городского спортивного праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU