В Ханты-Мансийске пройдёт спортивный праздник «Сибирское здоровье»
В окружной столице Югры на стадионе «Югра-Атлетикс» пройдут соревнования между горожанами по восьми видам спорта: мини-футбол, эстафета, стритбол, кросс, шахматы, гиревой спорт, армрестлинг, дартс. Мероприятие проходит под названием «Сибирское здоровье».
По информации организаторов, впервые в этом году на мероприятии все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, для чего на площадке будут работать специалисты по ГТО.
Для болельщиков будет организована специальная лаундж-зона где посетители праздника смогут бесплатно подкрепиться фруктами и выпить освежающего лимонада, а дети – полакомиться мороженым.
Напомним, праздник «Сибирское здоровье» ежегодно проходит в окружном центре с 2013 года в формате городского спортивного праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU