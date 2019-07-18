2019-07-18T07:33:36+03:00
Происшествия

Вартовчанин с помощью краденого телефона пополнил свой баланс на 12 тысяч рублей

Мужчине грозит срок
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин с помощью краденого телефона пополнил свой баланс на 12 тысяч рублейВартовчанин с помощью краденого телефона пополнил свой баланс на 12 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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«Удачную» кражу совершил злоумышленник из Нижневартовска. Мужчина стянул чужой телефон, в котором был установлен мобильный банк. От соблазна перевести на свой счёт деньги, он не устоял.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Установлено, что у 37-летнего заявителя похитили сотовый телефон возле одного из домов по проспекту Победы и с помощью мобильного банка обналичили банковскую карту на 12 000 рублей. Ведется следствие.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированных преступления: три кражи и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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