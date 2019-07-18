В Югре строительная фирма задолжала своим сотрудникам миллиард рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-18T07:01:33+03:00

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Судебные приставы Югры взыскали задолженность по зарплате в пользу 21 работника строительной компании. На каждого сотрудника пришлось почти по полмиллиона рублей.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, в специализированном отделе по важным исполнительным производствам на принудительном исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании заработной платы на сумму свыше 990 миллионов рублей в пользу работников ООО «СК «Редан».

Руководителю организации вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.

После вмешательства судебных приставов строительная фирма погасила долги по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU