2019-07-18T07:01:33+03:00
Общество

В Югре строительная фирма задолжала своим сотрудникам миллиард рублей

Приставы взыскали всю сумму долга
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре строительная фирма задолжала своим сотрудникам миллиард рублейВ Югре строительная фирма задолжала своим сотрудникам миллиард рублей
Изменить размер текста:

Судебные приставы Югры взыскали задолженность по зарплате в пользу 21 работника строительной компании. На каждого сотрудника пришлось почти по полмиллиона рублей.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, в специализированном отделе по важным исполнительным производствам на принудительном исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании заработной платы на сумму свыше 990 миллионов рублей в пользу работников ООО «СК «Редан».

Руководителю организации вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.

После вмешательства судебных приставов строительная фирма погасила долги по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24