СЕГОДНЯ 04:44 2019-07-18T04:44:37+03:00

Погода в Югре 18 июля: грозы и дожди. Фото с сайта pixabay.com

Жара спадает почти по всей территории округа

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В четверг 18 июля в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Небольшой, местами умеренный, по западным районам сильный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, местами+25,+30 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура днём составит +22,+24 градусов.

В Сургуте ясная и без осадков погода. Ветер западный, северо-западный, северный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +24 градусов.

В Нижневартовске облачно, дожди и гроза. Ветер северный, северо-западный, западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22, +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU