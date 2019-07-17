СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-17T16:04:33+03:00

Белоярец задержан с завёрнутым в газетку амфетамином. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне полицейскими Сургутского района задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, возле одного из домов в посёлке Белый Яр полицейскими задержан 25-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра обнаружен газетный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Кроме того, в его автомашине обнаружено еще 11 свертков со схожим веществом.

Также при обыске в квартире злоумышленника изъят газетный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Экспертиза установила, что изъятое у задержанного является наркотическим средством «мефедрон» или амфетамин общей массой более 70 граммов.

Молодой человек пытался распространить данные наркотики через «тайники-закладки».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также попытка незаконного сбыта или пересылки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU