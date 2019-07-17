В Нижневартовске служебный пёс нашёл пропавшую больную пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-17T15:35:19+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска обратились родственники 77-летней женщины, которая ушла с дачного участка СОТ «Буровик 81» и по настоящее время ее местонахождение не было известно.

Родственники также сообщили, что пропавшая страдает болезнью Альцгеймера и нуждается в медицинской помощи.

Ориентировка с примета пропавшей была распространена в социальных сетях и средствах массовой информации.

Два дня полицейские, волонтеры и жители города Нижневартовска разыскивали вартовчанку. Были проверены все дачи, огороды, заброшенные дачные участки, однако женщины нигде не было.

К розыску также подключились сотрудники кинологической службы со специально обученными собаками.

Накануне вечером пожилая женщина была обнаружена. Её нашёл полицейский пес Райфер, который пробежал несколько километров от СОТа и нашел пенсионерку в лесу. На место обнаружения сразу же была вызвана бригада скорой помощи и родственники горожанки. В настоящее время вартовчанку вернули в семью.

ИСТОЧНИК KP.RU