В Нижневартовске служебный пёс нашёл пропавшую больную пенсионерку
Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска обратились родственники 77-летней женщины, которая ушла с дачного участка СОТ «Буровик 81» и по настоящее время ее местонахождение не было известно.
Родственники также сообщили, что пропавшая страдает болезнью Альцгеймера и нуждается в медицинской помощи.
Ориентировка с примета пропавшей была распространена в социальных сетях и средствах массовой информации.
Два дня полицейские, волонтеры и жители города Нижневартовска разыскивали вартовчанку. Были проверены все дачи, огороды, заброшенные дачные участки, однако женщины нигде не было.
К розыску также подключились сотрудники кинологической службы со специально обученными собаками.
Накануне вечером пожилая женщина была обнаружена. Её нашёл полицейский пес Райфер, который пробежал несколько километров от СОТа и нашел пенсионерку в лесу. На место обнаружения сразу же была вызвана бригада скорой помощи и родственники горожанки. В настоящее время вартовчанку вернули в семью.
ИСТОЧНИК KP.RU