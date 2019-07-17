СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-17T15:27:28+03:00

Спасатели и полиция обследовали пляжи в Ханты-Мансийске. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Межведомственная группа, состоящая из сотрудников МЧС, полиции, представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органов муниципального контроля Ханты-Мансийска посетила участки берега Иртыша в черте города Ханты-Мансийск.

Поводом к проведению широкомасштабного мероприятия стали участившиеся случаи происшествий на водных объектах, в местах, запрещенных для купания.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, с начала купального в Югре произошло семь случаев, когда купание вне организованных пляжей привело к гибели людей, еще по двум случаям проводятся поиски пропавших людей. Также зарегистрирован ряд происшествий, когда к тонущим людям вовремя подоспела помощь.

Специалисты побеседовали более, чем с 50 отдыхающими. Большинство людей просто загорали, пока выдался солнечный денек. Однако, были установлены факты купания людей, практически прямо под предупреждающими знаками. Также в воде находились и дети, прибывшие на водоем без взрослых.

Больше всего горожан находилось в районе лодочной станции по улице Ермака, печально известной нередкими случаями утопления людей. Только за последний месяц там уже погиб один мужчина, и, буквально на днях, ко второму тонущему вовремя подоспели рыбаки на лодке.

Здесь же, в районе лодочной станции, без присмотра родителей находилась и компания детей 10 – 13 лет. Несмотря на требование специалистов покинуть пляж, подростки пытались доказать, что они не видят никакой опасности.

Добавим, что контроль за "несанкционированными" пляжами специалистами будет осуществляться в течение всего купального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU