Княженикой и морошкой угостила детей из многодетных семей губернатор Югры
Встречу с многодетными семьями в городском семейном клубе «Скворечник» провела губернатор Югры Наталья Комарова в Ханты-Мансийске.
По информации правительства ХМАО, ее участниками стали четыре многодетные семьи окружного центра: Клюшниченко, Вансович, Хабибулиных и Игнатьевых.
Они обсудили с губернатором вопросы поддержки многодетных семей на территории Югры, демографического развития, реализации жилищной политики.
Так, семья Клюшниченко рассказала, что получила 2 миллиона рублей в качестве единовременной денежной выплаты на приобретение либо строительство жилых помещений, установленной решением регионального правительства. Выплата в беззаявительном порядке поступила на семейный счет.
Всего в Ханты-Мансийске такую меру поддержки получили 46 семей.
Также в ходе мероприятия Наталья Комарова передала участникам встречи подарки от директора компании «Ягоды Югры» Натальи-Тэлинэ Чайниковой-Вахрушевой, занимающейся выращиванием лесных и болотных ягод. Княженичный и морошечный маточники глава региона посетила 16 июля в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийский район. Поэтому дети смогли угоститься свежей княженикой и морошкой.
- Это свежие ягоды, только что снятые с кустов, – сказала губернатор. – Плоды собираются вручную. Это, безусловно, повышает их ценность. И, конечно, эту инициативу можно запустить в промышленных масштабах, тем более, что Наталья готова самостоятельно выводить наиболее приспособленные для наших климатических условий сорта ягод.
ИСТОЧНИК KP.RU