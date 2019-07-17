СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-17T15:02:43+03:00

Княженикой и морошкой угостила детей из многодетных семей губернатор Югры. Фото с сайта правительства ХМАО

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Встречу с многодетными семьями в городском семейном клубе «Скворечник» провела губернатор Югры Наталья Комарова в Ханты-Мансийске.

По информации правительства ХМАО, ее участниками стали четыре многодетные семьи окружного центра: Клюшниченко, Вансович, Хабибулиных и Игнатьевых.

Они обсудили с губернатором вопросы поддержки многодетных семей на территории Югры, демографического развития, реализации жилищной политики.

Так, семья Клюшниченко рассказала, что получила 2 миллиона рублей в качестве единовременной денежной выплаты на приобретение либо строительство жилых помещений, установленной решением регионального правительства. Выплата в беззаявительном порядке поступила на семейный счет.

Всего в Ханты-Мансийске такую меру поддержки получили 46 семей.

Также в ходе мероприятия Наталья Комарова передала участникам встречи подарки от директора компании «Ягоды Югры» Натальи-Тэлинэ Чайниковой-Вахрушевой, занимающейся выращиванием лесных и болотных ягод. Княженичный и морошечный маточники глава региона посетила 16 июля в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийский район. Поэтому дети смогли угоститься свежей княженикой и морошкой.

- Это свежие ягоды, только что снятые с кустов, – сказала губернатор. – Плоды собираются вручную. Это, безусловно, повышает их ценность. И, конечно, эту инициативу можно запустить в промышленных масштабах, тем более, что Наталья готова самостоятельно выводить наиболее приспособленные для наших климатических условий сорта ягод.

ИСТОЧНИК KP.RU