2019-07-17T14:45:53+03:00
Общество

Жительнице посёлка Приобье власти не выдавали жильё взамен снесённого дома

В дело вмешалась прокуратура
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жительнице посёлка Приобье власти не выдавали жильё взамен снесённого дома. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЖительнице посёлка Приобье власти не выдавали жильё взамен снесённого дома. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Прокуратура Октябрьского района по обращению жительницы посёлка Приобье провела проверку соблюдения жилищных прав ее семьи.

В ведомстве сообщили, что женщина на основании договора социального найма проживала в двухкомнатной квартире в доме, который признан аварийным и в 2018 году снесен.

Предоставить заявительнице и членам ее семьи жильё, равнозначное ранее занимаемому, власти Приобье отказывалась, ссылаясь на техническую документацию, согласно которой прежняя квартира являлась однокомнатной.

Было установлено, что техпаспорт на ранее занимаемую заявительницей квартиру составлен администрацией в период сноса дома и содержит ошибки о количестве комнат, опровергающиеся ордером на жилое помещение и договором социального найма.

В связи с этим прокурор района внес главе городского поселения представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, заявителю предоставлено жилое помещение, состоящее из двух комнат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белоярец задержан с завёрнутым в газетку амфетамином
В Ханты-Мансийске снесли ещё один аварийный дом
В Нижневартовске служебный пёс нашёл пропавшую больную пенсионерку
Спасатели и полиция обследовали пляжи в Ханты-Мансийске
Княженикой и морошкой угостила детей из многодетных семей губернатор Югры
В подъезде одного из домов Сургута обнаружили без сознания избитого мужчину
В Сургуте жильцы домов оплатят адресные таблички с нумерацией
Продукции югорских производителей станет больше на полках сетевых магазинов
Горе-отец из Югры ради продажи автомобиля погасил долги по алиментам
В Нижневартовске обнаружен склад, забитый суррогатным алкоголем
В Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль любителей рыбалки «Клёвый берег»
В Сургуте к семи годам тюрьмы за наркотики приговорили пермяка
Спасатели Югры подняли со дна водоёмов тела двух утонувших мужчин
В Кондинском районе археологи обнаружили интересные артефакты
Трое сургутян пойдут под суд за фиктивную прописку иностранцев
В Нижневартовске во время гидравлических испытания сетей коммунальщики выявили 47 порывов
В Лангепасе продавца оштрафовали за бутылку пива
В сургутском посёлке Юность прокладывают первый тротуар
В Нефтеюганске требуют сноса 197 домов
За минувшие сутки жители Югры перевели мошенникам 150 тысяч рублей
В Нижневартовске ограничено движение транспорта на улице Пермская
В Сургуте мать бросила младенца на жаре в салоне автомобиля «Киа спортэйдж»
В Ханты-Мансийске отремонтируют 100 тысяч квадратных метров дорог
Прокуратура Казахстана выдала дачного вора коллегам из Сургута
В Когалыме отремонтируют одну тысячу квадратных метров тротуаров
Белоярца задержали за кражу дешёвых кроссовок из магазина
Югорчанам советуют внимательно выбирать молочную продукцию