СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-17T14:45:53+03:00

Жительнице посёлка Приобье власти не выдавали жильё взамен снесённого дома. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Октябрьского района по обращению жительницы посёлка Приобье провела проверку соблюдения жилищных прав ее семьи.

В ведомстве сообщили, что женщина на основании договора социального найма проживала в двухкомнатной квартире в доме, который признан аварийным и в 2018 году снесен.

Предоставить заявительнице и членам ее семьи жильё, равнозначное ранее занимаемому, власти Приобье отказывалась, ссылаясь на техническую документацию, согласно которой прежняя квартира являлась однокомнатной.

Было установлено, что техпаспорт на ранее занимаемую заявительницей квартиру составлен администрацией в период сноса дома и содержит ошибки о количестве комнат, опровергающиеся ордером на жилое помещение и договором социального найма.

В связи с этим прокурор района внес главе городского поселения представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, заявителю предоставлено жилое помещение, состоящее из двух комнат.

ИСТОЧНИК KP.RU