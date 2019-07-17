В Сургуте жильцы домов оплатят адресные таблички с нумерацией

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-17T14:33:59+03:00

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В Сургуте находятся 2449 жилых домов. Администрация Сургута проверяет наличие адресных табличек, нумерацию домов и подъездов.

По мнению властей, отсутствие табличек с адресом не только мешает поиску нужного дома, но и затрудняет работу скорой медицинской помощи и пожарной спецтехники.

Ответственность за отсутствие «адреса» несут управляющие компании, так как установка всего вышеперечисленного входит в размер платы за коммунальные услуги. На сегодня большую перепись на наличие табличек прошли уже 776 домов, на 37 из них до 1 августа УК должны установить необходимые номерные знаки.

- Актуальная проблема на сегодняшний день – это частный сектор. Остро стоит вопрос в поселках Юность и Черный Мыс. Содержание и наличие таблички – задача собственника. К сожалению, не все относятся к своим обязанностям добросовестно. Мы прорабатываем данную тему. Управляющие компании оперативно предоставляют сведения об отсутствии адресных реквизитов, – отметил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

ИСТОЧНИК KP.RU