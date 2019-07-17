2019-07-17T14:33:59+03:00
Общество

В Сургуте жильцы домов оплатят адресные таблички с нумерацией

Управляющие компании оперативно предоставляют сведения об отсутствии адресных реквизитов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте жильцы домов оплатят адресные таблички с нумерацией. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте жильцы домов оплатят адресные таблички с нумерацией. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

В Сургуте находятся 2449 жилых домов. Администрация Сургута проверяет наличие адресных табличек, нумерацию домов и подъездов.

По мнению властей, отсутствие табличек с адресом не только мешает поиску нужного дома, но и затрудняет работу скорой медицинской помощи и пожарной спецтехники.

Ответственность за отсутствие «адреса» несут управляющие компании, так как установка всего вышеперечисленного входит в размер платы за коммунальные услуги. На сегодня большую перепись на наличие табличек прошли уже 776 домов, на 37 из них до 1 августа УК должны установить необходимые номерные знаки.

- Актуальная проблема на сегодняшний день – это частный сектор. Остро стоит вопрос в поселках Юность и Черный Мыс. Содержание и наличие таблички – задача собственника. К сожалению, не все относятся к своим обязанностям добросовестно. Мы прорабатываем данную тему. Управляющие компании оперативно предоставляют сведения об отсутствии адресных реквизитов, – отметил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белоярец задержан с завёрнутым в газетку амфетамином
В Ханты-Мансийске снесли ещё один аварийный дом
В Нижневартовске служебный пёс нашёл пропавшую больную пенсионерку
Спасатели и полиция обследовали пляжи в Ханты-Мансийске
Княженикой и морошкой угостила детей из многодетных семей губернатор Югры
В подъезде одного из домов Сургута обнаружили без сознания избитого мужчину
Жительнице посёлка Приобье власти не выдавали жильё взамен снесённого дома
Продукции югорских производителей станет больше на полках сетевых магазинов
Горе-отец из Югры ради продажи автомобиля погасил долги по алиментам
В Нижневартовске обнаружен склад, забитый суррогатным алкоголем
В Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль любителей рыбалки «Клёвый берег»
В Сургуте к семи годам тюрьмы за наркотики приговорили пермяка
Спасатели Югры подняли со дна водоёмов тела двух утонувших мужчин
В Кондинском районе археологи обнаружили интересные артефакты
Трое сургутян пойдут под суд за фиктивную прописку иностранцев
В Нижневартовске во время гидравлических испытания сетей коммунальщики выявили 47 порывов
В Лангепасе продавца оштрафовали за бутылку пива
В сургутском посёлке Юность прокладывают первый тротуар
В Нефтеюганске требуют сноса 197 домов
За минувшие сутки жители Югры перевели мошенникам 150 тысяч рублей
В Нижневартовске ограничено движение транспорта на улице Пермская
В Сургуте мать бросила младенца на жаре в салоне автомобиля «Киа спортэйдж»
В Ханты-Мансийске отремонтируют 100 тысяч квадратных метров дорог
Прокуратура Казахстана выдала дачного вора коллегам из Сургута
В Когалыме отремонтируют одну тысячу квадратных метров тротуаров
Белоярца задержали за кражу дешёвых кроссовок из магазина
Югорчанам советуют внимательно выбирать молочную продукцию