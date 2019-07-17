2019-07-17T13:56:59+03:00
Общество

Продукции югорских производителей станет больше на полках сетевых магазинов

В округе свою деятельность ведут девять федеральных ритейлеров
Алена Кульмухаметова
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Продукции югорских производителей станет больше на полках сетевых магазиновПродукции югорских производителей станет больше на полках сетевых магазиновФото: Татьяна Коркина
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Слишком быстрое вхождение в регионы крупных ритейлеров может создать дисбаланс интересов различных участников рынка. Чтобы поддержать местных производителей в Югре работает национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Заместитель директора департамента экономического развития Югры Роман Колупаев отметил, что в регионе свою деятельность ведут девять федеральных сетевиков. Насчитывается 6 516 стационарных торговых объектов. 1 057 из них – торговые объекты сетевых продовольственных операторов.

Региональный представитель компании «Лента» Василий Рудольф сообщил, что только в гипермаркетах Сургута за полгода был проведен целый ряд масштабных мероприятий с участием местных товаропроизводителей, в числе которых пивзавод, хлебозавод, мясокомбинат. Также состоялись закупочные сессии.

В самое ближайшее время на прилавках ритейлера в Сургуте появится и местная продукция, в том числе сыроварни, перепелиной фабрики и других товаропроизводителей.

Напомним, что еще в июне губернатор Югры Наталья Комарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Корпоративный центр ИКС 5» Александр Ильин заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает открытие в автономном округе новых торговых объектов компании, проведение мероприятий с участием представителей организации и товаропроизводителей Югры для обмена информацией о продукции, условиях ее поставки в магазины и последующей продажи.

Данное соглашение позволит достичь увеличения доли местных товаропроизводителей в общем объеме продаж торговой сети «Пятерочка» на территории автономного округа.

Сотрудничество с федеральной сетью предполагает реализацию формата «магазин в магазине». Первый такой магазин кооператив «Ермак-Агро» откроет в Сургуте. В прикассовой зоне магазина «Пятерочка» будут организованы фирменные прилавки «Агромаркета» с отдельным продавцом и ассортиментом продукции югорских сельхозпроизводителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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