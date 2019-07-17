2019-07-17T13:34:49+03:00
Происшествия

В Нижневартовске обнаружен склад, забитый суррогатным алкоголем

На бутылках с алкоголем отсутствовали специальные акцизные марки
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске обнаружен склад, забитый суррогатным алкоголем. Фото предоставлено полицией НижневартовскаВ Нижневартовске обнаружен склад, забитый суррогатным алкоголем. Фото предоставлено полицией Нижневартовска
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Более 37 тысяч бутылок с алкоголем неизвестного происхождения на общую сумму около 2 миллионов 500 тысяч рублей обнаружили в одном и складов Нижневартовска.

Он был обнаружен в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции города.

Сотрудниками полиции выявлен грузовой автомобиль, в котором перевозились ящики с различной алкогольной продукцией с высоким содержанием этилового спирта. На бутылках с алкоголем отсутствовали специальные акцизные марки.

Фото предоставлено полицией Нижневартовска

Фото предоставлено полицией Нижневартовска

Далее полицейскими установлены складские помещения, в которых хранилась аналогичная алкогольная продукция. Всего из незаконного оборота изъято более 37 тысяч бутылок на общую сумму около 2 миллионов 500 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе следственных действий добыты доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению данных преступлений 43-летнего арендатора складских помещений. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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