В Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль любителей рыбалки «Клёвый берег»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-17T13:01:31+03:00

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В минувшие выходные любой житель окружной столицы Югры смог почувствовать себя рыбаком или рыбачкой не выезжая за пределы города.

Прямо на городском празднике «ПикникХМ» туристско-информационный центр разбил рыбацкий «остров», главной темой которого стали предстоящие соревнования для профессионалов и любителей рыбной ловли, а также всех жителей Югры, которые пройдут в Ханты-Мансийске 24-25 августа на территории рыборазводного завода.

По словам директора управления по развитию туризма и внешних связей Анны Линкер, участников фестиваля ждут не только соревнования по рыбалке, но и выступление групп «Виконт» и «Тех.Отдел», рыбацкая ярмарка, мастер-классы, конкурсы, катание на катамаране и многое другое.

Добавим, что дегустация местной рыбы стали главной «приманкой» для гостей "ПикникХМ". Дегустаторы не просто пробовали местные деликатесы, но и выполняли задание, в котором необходимо было угадать как можно больше представленных разновидностей рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU