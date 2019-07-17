СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-17T12:54:27+03:00

В Сургуте к семи годам тюрьмы за наркотики приговорили пермяка. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Накануне Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя города Оса Пермского края. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, осужденный до мая 2019 года приехал в Сургут и купил у неустановленного лица синтетические наркотики массой более 573 граммов для их дальнейшего распространения через сеть «Интернет». Покупатели товар должны были найти в «тайниках-закладках» на территории города.

Исполнить план злоумышленник до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU