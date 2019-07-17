2019-07-17T12:54:27+03:00
Происшествия

В Сургуте к семи годам тюрьмы за наркотики приговорили пермяка

У мужчины обнаружили крупную партию
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте к семи годам тюрьмы за наркотики приговорили пермяка. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте к семи годам тюрьмы за наркотики приговорили пермяка. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя города Оса Пермского края. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, осужденный до мая 2019 года приехал в Сургут и купил у неустановленного лица синтетические наркотики массой более 573 граммов для их дальнейшего распространения через сеть «Интернет». Покупатели товар должны были найти в «тайниках-закладках» на территории города.

Исполнить план злоумышленник до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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