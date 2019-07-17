2019-07-17T12:37:12+03:00
Общество

Спасатели Югры подняли со дна водоёмов тела двух утонувших мужчин

Их тела переданы сотрудникам полиции
Алена Кульмухаметова
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Спасатели Югры подняли со дна водоёмов тела двух утонувших мужчин. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреСпасатели Югры подняли со дна водоёмов тела двух утонувших мужчин. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжают регистрировать несчастные случаи на воде.

Так, накануне спасатели Нижневартовского района выезжали на Пермяковское месторождение в район озера Торэмтор Торн, где требовалось оказать содействие в поиске 60-летнего мужчины. Было обследовано 15 км береговой линии. Тело пропавшего спасатели обнаружили и передали сотрудникам полиции.

Кроме того, спасатели Сургутского района выезжали на реку Обь в район городского посёлка Белый Яр, где требовалось провести повторные поиски утонувшего 28-летнего мужчины, который пропал на озере 14 июля. Тело пропавшего было обнаружено у берега в воде. Труп передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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