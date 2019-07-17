СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-17T11:16:23+03:00

Трое сургутян пойдут под суд за фиктивную прописку иностранцев Фото: Татьяна Коркина

Им грозит до трёх лёт лишения свободы

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В Югре сотрудниками полиции продолжаются рейды по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства.

Так, в Сургуте выявлены 29-летний мужчина и 68-летняя женщина, которые организовали фиктивную постановку на учет по одному иностранцу по своему месту жительства.

А также в минувшие сутки, за совершение аналогичного преступления установлена еще одна 38-летняя женщина, которая организовала фиктивную постановку на учет 11 мигрантов, внеся заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии.

Также полицейскими Сургута возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1951 года рождения. Подозреваемая осуществила фиктивную постановку иностранного гражданина на учет на дачном участке.

Подозреваемые пояснили, что совершили данные преступления из корыстных побуждений. За каждого зарегистрированного иностранца они получали деньги.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU